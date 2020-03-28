戴口罩就像穿制服？亞洲國家的防疫心理學

新冠肺炎疫情延燒，亞洲國家民眾紛紛戴口罩防疫，但西方仍有許多國家民眾不戴口罩。BBC指出，戴口罩的習慣和各國文化歷史有關。早在疫情爆發前，亞洲民眾多有戴口罩的習慣，他們會在花粉季來臨、生病或空氣汙染嚴重時戴口罩。

新冠肺炎疫情爆發後，多數亞洲人不理會世界衛生組織（WHO）健康的人不用戴口罩的建議，反而更嚴格遵守戴口罩的習慣，甚至會歧視不戴口罩的人。專家指出，戴口罩也帶來一種儀式感，讓人們有更好的衛生習慣。許多人也開始質疑WHO說健康者不用戴口罩的防疫建議，他們認為戴口罩可以防止潛在帶原者造成大規模傳染。