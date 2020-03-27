沒全境封鎖就壓制疫情 南韓4招能救歐洲？
新冠肺炎疫情擴散全球，南韓一度是全世界疫情最嚴重國家，群聚感染導致確診人數短時間內迅速飆升。不過南韓政府迅速應變，在沒有全境封鎖的狀況下，得以在疫情大爆發1個多月後便大幅降低新增確診人數，致死率約1%，成為歐洲國家急於取經的模範。紐約時報分析南韓有效控制疫情的4個因素，亡羊補牢或許為時未晚。
1.量產採檢套件 防疫鎖定新天地教會
1月20日南韓出現首例確診，政府官員1周後找來多家醫療用品廠商，要求立刻開發及量產採檢套件，並保證政府會以最速件批准。不到2周，南韓確診數字呈二位數增加，當時採檢套件日產僅約數千件，但現在已增至每天10萬件。南韓官員表示，正和17個國家洽談套件出口。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言