沒全境封鎖就壓制疫情 南韓4招能救歐洲？

聯合報 / 編譯莊蕙嘉
首爾陽智醫院外設置新冠肺炎採檢站，醫護人員和民眾隔著透明牆完成採檢，降低接觸的感染風險。 法新社
首爾陽智醫院外設置新冠肺炎採檢站，醫護人員和民眾隔著透明牆完成採檢，降低接觸的感染風險。 法新社

新冠肺炎疫情擴散全球，南韓一度是全世界疫情最嚴重國家，群聚感染導致確診人數短時間內迅速飆升。不過南韓政府迅速應變，在沒有全境封鎖的狀況下，得以在疫情大爆發1個多月後便大幅降低新增確診人數，致死率約1%，成為歐洲國家急於取經的模範。紐約時報分析南韓有效控制疫情的4個因素，亡羊補牢或許為時未晚。

1.量產採檢套件 防疫鎖定新天地教會

1月20日南韓出現首例確診，政府官員1周後找來多家醫療用品廠商，要求立刻開發及量產採檢套件，並保證政府會以最速件批准。不到2周，南韓確診數字呈二位數增加，當時採檢套件日產僅約數千件，但現在已增至每天10萬件。南韓官員表示，正和17個國家洽談套件出口。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

新冠肺炎 南韓 義大利 居家檢疫 德國

相關新聞

沒全境封鎖就壓制疫情 南韓4招能救歐洲？

新冠肺炎疫情擴散全球，南韓一度是全世界疫情最嚴重國家，群聚感染導致確診人數短時間內迅速飆升。不過南韓政府迅速應變，在沒有全境封鎖的狀況下，得以在疫情大爆發1個多月後便大幅降低新增確診人數，致死率約1%

「紅二代」地產大亨失蹤？曾酸習拿疫情遮羞...

大陸地產大亨、「紅二代」任志強近日突然失蹤，受到外界關注。「美國之音」25日引述北京消息人士稱，任志強案已被中共官方定為重案要案，不但已遭留置，連長子、秘書也被捕，還牽連其他家人，任何人無法插手求情。

疫情、歧視趕跑華裔生…英大學恐掀破產潮

新冠肺炎不只威脅人類健康、重創全球經濟，許多依靠華裔留學生學費維持生計的英語系國家大學，也面臨危機。專家指出，不少留學生不滿英語系國家政府抗疫不積極，以及戴個口罩就被歧視等經歷，可能降低到這些國家留學

居家隔離很操！加國總理兼煮夫 還要1打3

加拿大總理杜魯多的妻子蘇菲12日確診新冠肺炎後，杜魯多便開始在官邸麗都小屋內，跟三個小孩一起居家隔離14天。由於幕僚助理、保母、清潔人員在這段隔離期間都撤離官邸，杜魯多除了必須透過電話和視訊會議處理國事，還得打掃、煮飯、洗衣，獨自照顧三個小孩，最小的只有6歲。

影／泰奇葩工作！採集蝙蝠便便種水果

儘管專家指出，侵襲全球的新冠病毒源頭來自蝙蝠。但是在泰國，仍有人為了討生活，甘冒風險與蝙蝠（或者精確一點地說，與蝙蝠的排...

大陸防疫變數？農民工愛當遊民 政府也沒轍

不知從何時開始，深圳三和人力市場成為外來農民工的聚集處，這些農民工以「做一天玩三天」為生活方式，被稱作為「三和大神」。不過疫情當前，這些「大神們」一度失去自由，也少了收入來源，他們逃離政府安排的住處，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。