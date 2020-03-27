沒全境封鎖就壓制疫情 南韓4招能救歐洲？

不知從何時開始，深圳三和人力市場成為外來農民工的聚集處，這些農民工以「做一天玩三天」為生活方式，被稱作為「三和大神」。不過疫情當前，這些「大神們」一度失去自由，也少了收入來源，他們逃離政府安排的住處，

2020-03-25 01:32