作家佛里曼：破壞經濟救人命 未來恐扼殺更多人

聯合報 / 編譯馮克芸
耶魯大學公衛專家卡茨主張，美國應把新冠防疫重點放在保護高風險族群，但以因應流感的方式對待其他族群。圖為內布拉斯加大學醫學中心本月6日收治1名確診病患。美聯社
耶魯大學公衛專家卡茨主張，美國應把新冠防疫重點放在保護高風險族群，但以因應流感的方式對待其他族群。圖為內布拉斯加大學醫學中心本月6日收治1名確診病患。美聯社

專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）22日在紐約時報撰文，對美國政府以大規模居家避疫因應新冠病毒感到憂心，他認為此舉若推動數月，雖能挽救人命，但將嚴重破壞經濟，他呼籲眾人重新思索當前挑戰，且讓美國復工。

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三度獲得美國新聞業最高榮譽普立茲獎的佛里曼，引述史丹佛大學流行病學家伊奧尼迪斯（John P. A. Ioannidis）的比喻說，新冠肺炎的致死率可能是1%或更低，為此而讓大批人居家避疫且造成重大社會及經濟後果，可能完全不合理，「這就像大象為躲避老鼠的攻擊，意外跌下懸崖摔死。」

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