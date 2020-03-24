作家佛里曼：破壞經濟救人命 未來恐扼殺更多人

專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）22日在紐約時報撰文，對美國政府以大規模居家避疫因應新冠病毒感到憂心，他認為此舉若推動數月，雖能挽救人命，但將嚴重破壞經濟，他呼籲眾人重新思索當前挑戰，且讓美國復工。

居家避疫毀經濟「如大象躲避老鼠攻擊」

三度獲得美國新聞業最高榮譽普立茲獎的佛里曼，引述史丹佛大學流行病學家伊奧尼迪斯（John P. A. Ioannidis）的比喻說，新冠肺炎的致死率可能是1%或更低，為此而讓大批人居家避疫且造成重大社會及經濟後果，可能完全不合理，「這就像大象為躲避老鼠的攻擊，意外跌下懸崖摔死。」