為何吵病毒哪來…中美權謀下的「隱形大戰」

新冠肺炎疫情在全球蔓延，也加劇了美國與中國大陸的分歧與對抗，雙方就是否隱瞞疫情、病毒來源等問題爭吵不休。美國總統川普多次指責中國大陸隱瞞疫情，並一再把新冠肺炎病毒稱為「中國病毒」，國務卿龐培歐則稱中國扭曲重大衛生數據，對全世界人民構成了風險。中國大陸則不甘示弱，中共外交部強勢反擊，指美國攻擊抹黑中國，顛倒黑白，美國才是病毒來源，雙方口水戰愈打愈激烈。

就在上周，川普總統在白宮新聞發布廳登台講話時，他準備的講稿包含了「corona virus」（冠狀病毒）一詞。但一張特寫照片顯示，川普用他標誌性的馬克筆劃掉了「冠狀」一詞，改為「Chinese virus」（中國病毒）。