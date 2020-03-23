疫情打垮零工經濟 Uber等1.5小時才一位乘客
紐約時報報導，當紅多年的零工經濟，原是以其彈性工時、賺錢快，成為一些人在經濟不景氣時的主要收入來源，但新冠疫情在歐美發燒後，零工經濟勞工處境艱困：他們多半無法居家工作減少風險，且收入已快速縮水。
沒底薪保障、社會保險
零工經濟業者，包括叫車服務的Uber、Lyft，外送餐飲的DoorDash、Just Eat，日用品配送的Instacart，到零工平台TaskRabbit等，已成為許多人生活的一部分。紐時採訪歐美多國20多名零工經濟從業人員，由於他們多屬非全職員工或自由工作者，少有保障底薪、病假及健保等，在當前這場衛生及經濟危機中已深受衝擊。
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