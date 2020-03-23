疫情打垮零工經濟 Uber等1.5小時才一位乘客

聯合報 / 編譯馮克芸
新冠疫情延燒下，零工經濟從業人員無法避開健康風險，又面臨收入銳減。圖為紐約市叫車服務Uber及Lyft的一名司機。路透
新冠疫情延燒下，零工經濟從業人員無法避開健康風險，又面臨收入銳減。圖為紐約市叫車服務Uber及Lyft的一名司機。路透

紐約時報報導，當紅多年的零工經濟，原是以其彈性工時、賺錢快，成為一些人在經濟不景氣時的主要收入來源，但新冠疫情在歐美發燒後，零工經濟勞工處境艱困：他們多半無法居家工作減少風險，且收入已快速縮水。

沒底薪保障、社會保險

零工經濟業者，包括叫車服務的Uber、Lyft，外送餐飲的DoorDash、Just Eat，日用品配送的Instacart，到零工平台TaskRabbit等，已成為許多人生活的一部分。紐時採訪歐美多國20多名零工經濟從業人員，由於他們多屬非全職員工或自由工作者，少有保障底薪、病假及健保等，在當前這場衛生及經濟危機中已深受衝擊。

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