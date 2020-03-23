疫情打垮零工經濟 Uber等1.5小時才一位乘客

市井小民聲音 無數人精神寄託 大陸作家方方的封城日記是新冠肺炎疫情下無數人的精神寄託，不同於官方傳播的正能量，寫實的日記更能代表市井小民的聲音，而日記的敢言引來許多「小粉紅」的批評與挑戰。

2020-03-22 01:18