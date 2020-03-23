疫情重傷歐洲經濟 靠觀光、小公司的都挺不住了

歐洲各國因經濟型態不同，在這波新冠肺炎疫情中經濟受創程度也有很大差異。南歐國家將受到最大打擊，希臘與義大利等國極度仰賴觀光業，經濟可能受創最重，過去十年歐債危機被迫撙節，也持續影響這些國家醫療體系。波羅的海小國愛沙尼亞就相對有韌性，該國過去幾年專注發展數位服務業，首都塔林的數位新創企業較能在這波疫情中展現優勢，但貧富不均仍是隱患。

車廠太依賴大陸市場 變經濟弱點

紐約時報報導，南歐國家在這場重大經濟危機中首當其衝，即使德國與荷蘭這些被視為競爭力典範的國家，也在疫情中暴露經濟弱點。以主宰豪華汽車市場的德國車廠為例，疫情暴露出他們對中國大陸市場的依賴，如今他們正關閉區域內所有工廠。