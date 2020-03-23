去年就知群眾感染 陸媒吐槽「這是標準人禍」
政治凌駕科學的惡果…
自三月初起，中美為了誰是新冠肺炎病源？誰隱藏疫情？打起了政治口水戰，互相攻訐。另一方面，大陸儼然是疫情戰勝者的姿態，向全世界輸出「抗疫經驗」，聲稱已向82國支援抗疫，已為世界爭取了兩個月的「寶貴時間」。然而，大陸溯源發現，這場疫情爆發是標準的「人禍」，可說是政治權力凌駕於科學之上的惡果。
3月16日，大陸中國工程院院士鍾南山接受南方都市報訪問時稱，中國國家疾控中心（CDC）地位太低。他說，12月31日已明確是冠狀病毒，1月3日分離毒株，1月7日報告聯合國，報給地方和CDC。 但CDC地位太低了，是大陸國家衛健委領導下的技術部門，沒有得到足夠重視，一級一級上報。
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