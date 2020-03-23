去年就知群眾感染 陸媒吐槽「這是標準人禍」

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯女性已獲法律保障駕車、旅遊、工作等權利，但她們在生活中是否可履行這些權利，還得看她生在什麼樣的家庭。換句話說，許多女性仍需靠自己，才能從家族、父兄手上爭得自由。

2020-03-21 13:17