沙國女性真自由？ 父兄不給的妳不能拿
紐約時報報導，沙烏地阿拉伯女性已獲法律保障駕車、旅遊、工作等權利，但她們在生活中是否可履行這些權利，還得看她生在什麼樣的家庭。換句話說，許多女性仍需靠自己，才能從家族、父兄手上爭得自由。
王儲推改革 鬆動女性規範
西方人過去對沙國的印象，就是個女性千方百計想逃的地方，但王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，簡稱MBS）過去2年推動改革，立法容許女性有權駕車、看球賽，或無需法律監護人允許，即可出遊。隨著這類社會規範逐漸鬆動，至少在一些大城市，許多沙國女性已不戴面罩，或可公開與男性待在同一場所。
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