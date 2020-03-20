義大利4個致命因素 讓疫情死亡數超越大陸
新冠肺炎疫情重創義大利，導致醫院爆滿、全國進入封鎖，但更讓專家擔心的是，當地確診病患的高死亡率。截至19日，義大利累計4萬1035例確診，3405人死亡，數字超過中國公布的死亡人數3245人，但中國確診累計8萬1155例，幾乎是義大利的兩倍。粗略估算，這代表義大利新冠確診者死亡率約8%，中國約4%。綜合多家外媒報導，造成義大利新冠肺炎死亡率高，有四大原因。
人口老化 患者年齡層高
義大利衛生部科學顧問李洽迪（Walter Ricciardi）指出，這與該國高齡化人口有關；義大利人口老化程度高居全球第二。「我們院內的病患年齡較高，中間值為67歲，中國是46歲。」李洽迪表示「病患年齡層分布很大程度上壓縮在高齡人口，導致死亡率顯著升高。」美國醫學雜誌（JAMA）一項研究顯示，義大利有近四成確診與超過八成死者的年齡高於70歲。
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