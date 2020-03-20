中國防疫世界第一？政治正確背後 是無數假新聞
大陸各地新冠肺炎疫情趨緩，許多地區開始復工生產，特別是武漢以外的湖北省發文要求撤銷所有路哨障礙，開始恢復生活、工作。於此同時，歐美疫情爆發，網路上開始出現大量抹黑國外形勢的假新聞，打開抖音和微信，假新聞多得不勝枚舉，而後面的留言區充滿極端民族主義情緒，和無限上綱的愛國主義。而假新聞的背後，是一個黑色利益產業鏈。
格式化假新聞 暱稱都是同一個
現在只要在百度輸入「店鋪關門歇業，華人有家難回」幾個字，就會出現各種假新聞，所有格式和內容一模一樣，改變的只是國家名字，稍有點辨別能力的人都看得出這是假的。
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