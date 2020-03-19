僑民返陸躲疫情 鷹派總編輯大戰酸民

義大利和英國等歐洲國家疫情嚴峻，部分國家「佛系」抗疫，加上醫療物資緊缺，使華人華僑留學生擔驚受怕，想盡辦法飛回中國大陸躲避疫情。倫敦、巴黎飛北京、上海、深圳的機票一票難求。另一方面，中國大陸各大機場海關如臨大敵嚴陣以待，部分大陸民眾擔心受輸入型疫情失控拖累，出現「家鄉建設你不在、萬里投毒你最快」等言論，引發兩極爭論和嚴重對立。

北上廣深入境管控 北京隔離費用自理

就在大陸疫情趨緩之際，大陸中國工程院院士鍾南山稱，大陸疫情防控現在轉為輸入性病例。截至18日中午12時，光是北京已累計有54宗境外輸入病例，昨日短短半天就新增了11宗境外輸入病例。