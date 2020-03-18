新冠疫情成歷史分水嶺 我們正見證5項趨勢

聯合報 / 編譯馮克芸
專欄作家佛里曼17日撰文指出，新冠病毒危機已形成新的歷史分水嶺。圖為新冠疫情嚴重的義大利，17日有一對夫婦在羅馬博爾戈皮奧區，戴著口罩彼此親吻。歐新社
專欄作家佛里曼17日撰文指出，新冠病毒危機已形成新的歷史分水嶺。圖為新冠疫情嚴重的義大利，17日有一對夫婦在羅馬博爾戈皮奧區，戴著口罩彼此親吻。歐新社

紐約時報專欄作家佛里曼17日撰文指出，新冠病毒危機已形成新的歷史分水嶺，新冠前、新冠後會是兩種世界，但世人尚未開始完整理解新世界模樣，他認為有5個值得觀察的趨勢：

世界系統各環節 無預警關閉中

佛里曼曾著有探討全球化的暢銷書《世界是平的》，他在專欄中說，全球化帶來巨大經濟成長，但當世界某個地方有了麻煩，那個麻煩就會以更遠、更快、更深入、更廉價的方式散播開來。因此，一隻帶著病毒的蝙蝠在中國咬了一隻哺乳動物，那隻哺乳動物在武漢的野味市場售出，感染了一名中國食客，幾周後，佛里曼在美國馬里蘭州貝塞斯達市（Bethesda）住家周圍的公立學校全部關閉。

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佛里曼 疫苗 疫情

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