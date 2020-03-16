歌頌方艙醫院拍錯馬屁 輕佻兒歌秀引爆眾怒

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟與社會活動，並進一步對消費者信心造成影響。有跡象顯示，全球消費者正削減開支，這一情況對經濟成長構成嚴重威脅，甚至可能讓經濟陷入衰退。 美聯社報導，最新調查顯示，受到旅行中斷、活動取消及企業倒閉影響，多數先進經濟體的消費者信心，在過去一個月普遍下滑。在此期間，大型公共聚會突然變得罕見，電影票銷量下降，旅遊與飯店預訂數量更是直線下滑。消費者是多數發達國家經濟成長的主要推動力，若他們大幅削減支出，恐讓經濟陷入衰退。

2020-03-15 00:54