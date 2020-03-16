歌頌方艙醫院拍錯馬屁 輕佻兒歌秀引爆眾怒
新冠肺炎疫情從武漢到全球大流行，目前歐美疫情爆發，但中國大陸疫情進入緩和期，武漢等地被稱「方艙醫院」的臨時醫院功成身退。有大陸詞曲創作人製作了一首叫「方艙醫院真神奇」的兒歌，歌曲影片中一位化著濃妝的小男孩用極度輕快的調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在「強行歌頌災難」。
兒歌太歡樂 挨轟「喪事當喜事辦」
不少大陸網友則在微博指出，「方艙醫院真神奇」內容「太過歡樂」，是把喪事當喜事辦，根本笑不出來。還有網友說，「這得是多麼冷漠無聊的心靈，多麼低級庸俗的趣味，多麼變態反動的娛樂！」
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言