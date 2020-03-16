歌頌方艙醫院拍錯馬屁 輕佻兒歌秀引爆眾怒

聯合報 / 記者賴錦宏
運行了卅五天的武昌方艙醫院十日正式休艙。至此，武漢市十六家方艙醫院全部休艙。圖為武昌方艙醫院裡，大部分患者已痊癒出院或轉院。 中新社
運行了卅五天的武昌方艙醫院十日正式休艙。至此，武漢市十六家方艙醫院全部休艙。圖為武昌方艙醫院裡，大部分患者已痊癒出院或轉院。 中新社

新冠肺炎疫情從武漢到全球大流行，目前歐美疫情爆發，但中國大陸疫情進入緩和期，武漢等地被稱「方艙醫院」的臨時醫院功成身退。有大陸詞曲創作人製作了一首叫「方艙醫院真神奇」的兒歌，歌曲影片中一位化著濃妝的小男孩用極度輕快的調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議。新京報直指，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在「強行歌頌災難」。

兒歌太歡樂 挨轟「喪事當喜事辦」

不少大陸網友則在微博指出，「方艙醫院真神奇」內容「太過歡樂」，是把喪事當喜事辦，根本笑不出來。還有網友說，「這得是多麼冷漠無聊的心靈，多麼低級庸俗的趣味，多麼變態反動的娛樂！」

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疫情 新冠肺炎 醫護人員 患者

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