壞榜樣川普檢測陰性 為何專家還是擔心疫情
美國總統川普的首度新冠檢測結果在美東時間14日傍晚出爐，陰性病毒反應讓許多人鬆了一口氣，但紐約時報報導，許多專家持續擔心，因為川普不只是對民眾樹立了壞榜樣，整個過程也顯示他至今不完全了解美國面臨的諸多危險。
美國規定 與確診者接觸應自我隔離
川普7日在佛州海湖莊園舉辦晚宴與生日派對，與會的巴西總統發言人沃恩加登（Fabio Wajngarten）、巴西駐美大使館代辦佛斯特（Nestor Forster）、美國邁阿密市市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）等人，已從12日起到13日陸續確診新冠肺炎。
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