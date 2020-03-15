壞榜樣川普檢測陰性 為何專家還是擔心疫情

聯合報 / 編譯馮克芸
專家認為，在新冠疫情期間，川普應該在集會場合與他人保持距離，記者會這種狹小空間擠滿官員的情況讓專家緊張。圖為川普14日在白宮的記者會。路透
專家認為，在新冠疫情期間，川普應該在集會場合與他人保持距離，記者會這種狹小空間擠滿官員的情況讓專家緊張。圖為川普14日在白宮的記者會。路透

美國總統川普的首度新冠檢測結果在美東時間14日傍晚出爐，陰性病毒反應讓許多人鬆了一口氣，但紐約時報報導，許多專家持續擔心，因為川普不只是對民眾樹立了壞榜樣，整個過程也顯示他至今不完全了解美國面臨的諸多危險。

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