泰首富3千億買回蓮花超市 是胡到「一條龍」或感情用事?

英國探險團隊挺進印度洋，展開為期5周的探險，目標是水下6千至1萬公尺「超深淵區」（Hadal Zone）。 科學家將搭乘特製的科研潛艇，探索這片幾乎無氧無光、壓力極大的未知世界。那裡是一片死寂？恰好相反，專家認為有許多生物以該處為家，正等人類前去發掘。

2020-03-14 10:34