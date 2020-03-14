泰首富3千億買回蓮花超市 是胡到「一條龍」或感情用事?

聯合報 / 記者林以君
泰國「正大集團（C P Group）」9日以總價美金106億（約台幣3171億）買回21年前因金融風暴賣給英商特易購（Tesco）的蓮花超市。路透
泰國「正大集團（C P Group）」9日以總價美金106億（約台幣3171億）買回21年前因金融風暴賣給英商特易購（Tesco）的蓮花超市。路透

泰國首富謝國民「正大集團（CP Group）」9日以總價美金106億元（約台幣3171億元）買回21年前因金融風暴賣給英商特易購（Tesco）的蓮花超市，正大這一把胡得大，套用麻將用語是「清一色」加上「一條龍」。

當年賣出價只54億元

泰國媒體以蓮花超市「重回」正大集團形容這次交易，但熟悉內情的泰方人士說，商業交易不是、也不能感情用事，正大集團上世紀末僅以美金1.8億元（約台幣54億元）賣掉蓮花超市，現在以美金106億元（約台幣3180億元）買下特易購在泰國86.9%，及馬來西亞100%股權，雖是水到渠成，卻也有不得不下重本的考量。

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