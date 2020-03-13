全球抗疫「領導真空」 不能全部怪川普一人
新冠病毒肆虐全球以來，包括美國總統川普在內的世界領袖終於在11日，都談到了疫情嚴重。紐約時報分析指出，這些領袖的發聲不像是合唱，而像是不協調的雜音，美國並未承擔它過去一向扮演的指揮角色，但這種情況不能簡化成只怪川普一個人。
疫情爆發後 美國未聯手他國
紐時說，美國自二次世界大戰結束以來，一向在全球事務上扮演樂團指揮角色，但自新冠疫情爆發以來，川普至今未能與其他領袖聯手回應。他在11日晚間的全國談話中，宣稱歐洲對疫情的初步回應散漫，為美國帶來更多確疹案例；美國國務卿龐培歐至今稱「武漢肺炎」，詆毀新冠肺炎的源起國家，且使全球抗疫行動難以協調一致。
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