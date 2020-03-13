全球抗疫「領導真空」 不能全部怪川普一人

中國大陸驅逐三名華爾街日報駐北京記者後，美國國務院要求被列為「外國使團」的陸媒減少陸籍員工，美中交手從貿易戰、科技戰，打到媒體戰；白宮副國安顧問博明是處理此事的其中一位關鍵人物，他曾任華爾街日報駐陸記者，親身感受過北京威脅，如今他成了川普政府主管亞洲安全事務的核心高官，北京視他為眼中釘，台灣稱他為好朋友。

2020-03-13 11:19