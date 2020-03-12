影／1個月內大爆發 義大利為何淪「黑色疫區」
義大利淪為歐洲的新冠肺炎（COVID-19）重災區，11日確診超過1萬2千例，死亡病例激增到827例，死亡率4%高於全球平均。短短一個月內，義大利從僅3例確診演變至今，部分官員認為，疫情在被發現前已悄悄擴散。
原因之一在於義國政府1月公布的方針，僅針對與中國有關連的人進行檢測。但2月20日在倫巴底確診的一名38歲男子，因無中國旅遊史而成為疫情破口，他一共接觸5名醫療人員及1名患者。其次，在首例確診前，義國北部就通報異常多的肺炎病例，這些病患有的僅被當成季節性流感治療，可能導致醫院群聚感染。
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