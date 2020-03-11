新冠肺炎給川普上了一堂課 但惡鬥老招能斷嗎？
新冠肺炎疫情對美國總統川普的領導力是個前所未見的考驗。所有他喜愛的政治絕招都難以應對疫情，推文無法消滅病毒、無人機無法獵殺它、黨內大團結和競選集會也無助防疫。川普至今仍慣用這些伎倆，形容外界用疫情批評他是「政治惡鬥」、怪罪目前州內死亡病例最多的華盛頓州州長，還用「直覺」預測疫情走向。紐約時報說，川普習慣即興式決策，很少未雨綢繆，新冠肺炎是對他領導力的挑戰，而他沒有準備好。
「誰能想到發生這種事？」
對人們批評他處理新冠肺炎的方式，川普為自己辯護，他幾天前說，不可能事先為這種突發危機做好準備。川普參訪防疫中樞美國疾病防治中心（CDC）時說：「誰能想到會發生這種事？誰想得到我們會碰到這個問題？」
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