「我是那個發哨子的人...」女醫自白引爆輿論 微博再次大刪文

聯合報 / 記者賴錦宏
艾芬後悔當初被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是對於過世的同事，「早知道有今天，我管他批評不批評，『老子』到處說，是不是？」 圖／摘自微信
艾芬後悔當初被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是對於過世的同事，「早知道有今天，我管他批評不批評，『老子』到處說，是不是？」 圖／摘自微信

武漢爆發新冠肺炎的悲劇原本有機會避免。去年12月30日，武漢中心醫院急診科主任艾芬曾拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，她用紅色圈出「SARS 冠狀病毒」字樣，並把報告拍下來傳給了同是醫生的同學。當晚，這份報告傳遍了武漢的醫生圈，轉發這份報告的人包括李文亮等8位被警方訓誡的醫生。

「早知有今天，我就該到處說」

這給艾芬帶來了麻煩，作為訊息的源頭，艾芬對「人物」周刊說，她被稱為「又一個被訓誡的女醫生浮出水面」，也有人將她稱為「吹哨人」，她說自己不是吹哨人，是那個「發哨子的人」。她後悔當初被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是對於過世的同事，「早知道有今天，我管他批評不批評，『老子』到處說，是不是？」

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新冠肺炎 李文亮 疫情 微信 SARS

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