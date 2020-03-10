密閉車廂集體染疫…氣溶膠像小塵埃 能飄4.5公尺遠
氣溶膠（新冠病毒飛沫附著在空氣中的微粒子，被人體吸入感染，簡稱空氣傳播）的傳染力到底如何？專家說法不一，最早在大陸傳出是直接（飛沬）傳播、接觸（手碰觸）傳播外的第三種傳播方式，但隨後有專家稱其不是主要傳播管道。近日又有研究稱，密閉環境中氣溶膠傳播距離最遠可達4.5公尺，不可輕忽。
密閉車廂內 病毒能活半小時
這項由大陸中華預防醫學會主辦的「實用預防醫學」，研究題目「一宗在公共交通工具內氣溶膠傳播的新型冠狀病毒肺炎聚集性疫情流行病學調查」的文章，以一宗湖南乘坐公共交通引發13人感染的聚集性疫情為案例，探討密閉環境下氣溶膠傳播的可能性。研究發現，新冠病毒傳播能力較強，在密閉車廂內傳播距離最遠達4.5公尺，病毒至少在30分鐘內可漂浮在空氣中並導致感染發病。
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