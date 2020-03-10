疫情隱性「受災戶」 她們被迫請假帶小孩...竟被減薪+家暴

聯合報 / 編譯羅方妤
大陸媒體讚揚女性醫護人員的情操，但實際情況是她們工作時面臨許多不便。 美聯社
大陸媒體讚揚女性醫護人員的情操，但實際情況是她們工作時面臨許多不便。 美聯社

新冠肺炎疫情讓不少女性意外「受害」。很多國家學校停課，雙薪家庭若有一人被迫必須請假在家帶小孩，通常都是婦女犧牲。武漢上千萬人因封城整天待在家，大陸女權組織說，封城期間收到的家暴案件通報是平常的3倍。另外，世衛組織（WHO）指出，醫療和社福機構員工有70%是女性，一些疫區醫院規定醫護人員一次值班10小時，期間不能進食、休息或如廁，對生理期女性特別不便。

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南韓女記者宋素英（音譯）育有一子一女，她說：「我已經和孩子一起待在家超過三周。」南韓政府最近宣布，為因應疫情，決定再延後2周開學。因此，孩子們要到23日才會回學校上課。

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