疫情隱性「受災戶」 她們被迫請假帶小孩...竟被減薪+家暴

這位阿富汗媽媽Firoozeh Omar知道小貝比們現在最需要的是什麼，她在槍戰後衝到被攻擊的醫院，用自己的母乳哺餵才剛失去媽媽的新生嬰兒。波斯文為主的社群媒體大量轉發這則訊息，指這位媽媽「狠狠給了那些恐怖份子一巴掌」。 阿富汗首都喀布爾「達斯特巴奇（Dashte Barchi）」地區婦產科醫院12日發生自殺炸彈攻擊，造成包括醫護人員、剛生產完的母親以及2名嬰兒在內，至少14人死亡。

2020-05-15 20:02