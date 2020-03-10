美防疫變個人秀 克魯曼：川普只想讓自己看起來很棒

聯合報 / 編譯馮克芸
美國總統川普（中）2月26日在白宮舉行新冠病毒記者會，宣布任命副總統潘斯（左）主導聯邦政府抗疫工作。川普手上拿著各國抗疫整備圖。圖右為CDC首席副主任舒查特。 路透
美國總統川普（中）2月26日在白宮舉行新冠病毒記者會，宣布任命副總統潘斯（左）主導聯邦政府抗疫工作。川普手上拿著各國抗疫整備圖。圖右為CDC首席副主任舒查特。 路透

紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）近日兩度撰文指出，從美國總統川普當選後，部分美國人就擔心川普政府的危機因應，現在新冠病毒似乎正可以測試眾人的疑慮，結果看來不太妙；川普日前保證，美國疫情都在當局掌控中，這正顯示他的錯覺是多麼嚴重。

忽視流行病風險 川普上任就砍CDC預算

克魯曼說，川普對流行病的回應其實始於多年前──他幾乎是一上任，就開始刪減美國疾病控制及預防中心（CDC）經費，導致CDC在對抗全球爆發流行病的資源，比原先少了80%。川普還撤掉了國家安全會議中整個全球健康安全單位。

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川普 潘斯 紐約時報 疫情 新冠肺炎

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