美防疫變個人秀 克魯曼：川普只想讓自己看起來很棒
紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）近日兩度撰文指出，從美國總統川普當選後，部分美國人就擔心川普政府的危機因應，現在新冠病毒似乎正可以測試眾人的疑慮，結果看來不太妙；川普日前保證，美國疫情都在當局掌控中，這正顯示他的錯覺是多麼嚴重。
忽視流行病風險 川普上任就砍CDC預算
克魯曼說，川普對流行病的回應其實始於多年前──他幾乎是一上任，就開始刪減美國疾病控制及預防中心（CDC）經費，導致CDC在對抗全球爆發流行病的資源，比原先少了80%。川普還撤掉了國家安全會議中整個全球健康安全單位。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言