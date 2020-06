紐約時報報導,南韓大邱市在2月 19日起爆發大量新冠肺炎案例後,當局並未下令封城,而是採取不像武漢那麼嚴峻的一系列措施,未來若能控制危機,或許將成為全球其他較民主社會因應大規模疫情的模式。

In Coronavirus Crisis, Korean City Tries Openness, a Contrast to China