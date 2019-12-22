「遊行終點也是起點」3萬份罷韓連署書 26日遞交

Wecare：希望韓先生離開高雄

訴求罷免高雄市長韓國瑜的「一二二一Wecare台灣大遊行」昨天登場，主辦單位宣稱參與者達五十萬人。同時間，挺韓遊行也在約三公里外舉行，Wecare高雄遊行發起人尹立說，兩場遊行的目標是一致的，「都是希望韓先生離開高雄」。

「感謝所有人走到遊行終點，這裡，也是罷韓的起點。」尹立代表宣讀遊行宣言表示，十二月廿六日會向中央選委會遞送第一階段的連署罷免提議書三萬份，正式進入罷免程序。

原訂昨天下午一點半出發的Wecare台灣大遊行，因分九個大隊、參與者眾，整隊到一點五十分才開拔。遊行從高雄市文化中心出發，群眾高呼罷免韓國瑜口號，到公園路、七賢路口主舞台時，隊伍宛如一條人河匯流，高舉二百一十公尺的「光復高雄、保衛台灣」布條緩緩前進。

主辦單位下午四點四十五分宣布遊行已達五十萬人，遊行民眾振奮不已。尹立表示，這是透過空拍機觀測，最後推估出的人數。

罷韓Wecare台灣大遊行昨在高雄登場，主辦單位宣布五十萬人參與。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

蔡：明年1月11日，用愛守護台灣

昨天兩場遊行前，蔡總統曾呼籲參加者保持理性，昨晚更透過臉書表示，兩場遊行都順利結束，她知道「高雄市民在乎高雄、在乎台灣的心情跟我一樣」，「市民是城市的主人，人民是國家的主人」，她會和大家一起堅持到最後一刻，「明年一月十一日，讓我們一起用愛團結守護台灣」。

與高雄關係密切的民進黨「雙陳」雖缺席罷韓遊行，但總統府秘書長陳菊酸韓「屁股還沒坐熱就去選總統」，行政院副院長陳其邁則批韓把權力放在第一順位。

對於罷韓團體即將送出連署罷免提議書，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室回應，根據選罷法規定，就職滿一年，才能進行罷免，罷免方要先了解提前連署是否違法？中選會都放任不管，這三萬份的連署書是否有效，令人非常質疑。呼籲民進黨不要治國無方，只會政治操弄。

依選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票三階段，提議階段要有百分之一公民數，第二階段要有百分之十以上選民簽署。高雄市公民數約兩百廿八萬餘人，也就是第一階段要有兩萬兩千八百多份提議書，第二階段要有廿二萬八千多份簽署。若時程順利，大約要明年五月，才能進行罷免投票。