罷韓遊行小狀況 有人聲援有人嗆

罷韓民眾沿路高喊「光復高雄，保衛台灣」。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

罷韓大遊行昨天平和落幕，許多民眾攜家帶眷參加，過程中發生零星插曲，有人從大樓朝群眾潑水，還有一名路過停等紅綠燈的蔡姓騎士，突然不明原因倒地，送醫搶救。

罷韓遊行昨天下午二時自高雄市五福、光華路口出發，人潮爆滿，五福路一度雙向封閉，五福路沿線有不少學校昨天正好補課，還有學生在樓上揮舞拖把響應。鄭先生是癌症患者，仍由女兒推到路口，為遊行隊伍加油打氣。

遊行隊伍行經自來水公園時，一名黑衣婦人突然咆哮，「讓條路給遊行的人走」，有人回嗆，「韓粉滾蛋」，引起一陣騷動。金門街附近有大樓住戶因不滿遊行吵雜而朝樓下潑水，警方將依違反社維法裁處。

警方也接獲一名卅二歲蔡姓男子騎車在民權路、五福一路口停等紅燈時，不明原因倒地，無呼吸心跳，隨後將人送醫搶救。

下午三時多左右，自強三路與五福路口的空中突然撒下十多張給蔡英文總統的陳情信，警方已鎖定兩名男子查辦。

罷韓的「Wecare台灣大遊行」是由高雄市文化局前局長尹立、網路社群「公民割草行動」等本土社團共同發起。不少參與遊行的家庭當成民主教育課堂，小港許家一家三代都來參加，最小的嬰兒僅四個月；來自旗山的阿公、阿嬤也帶孫子上街頭，稱要讓孩子從小知道民主的真諦。