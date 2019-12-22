雙陳酸韓：屁股沒坐熱就選總統 韓辦：菊留債務先落跑

總統府秘書長陳菊（右）昨天沒參加罷韓遊行，選擇到雲林陪蘇治芬掃街拜票。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

「罷韓」遊行昨天登場，與高雄關係密切的民進黨「雙陳」雙雙缺席，但兩人皆將矛頭對準國民黨總統候選人韓國瑜；總統府秘書長陳菊酸韓「屁股還沒坐熱就去選總統」，行政院副院長陳其邁則批韓把權力放在第一順位。

韓辦昨晚表示，請陳菊摸著良心告訴高雄市民，她是不是留下一堆債務給高雄後，率先落跑離開高雄？到中央後，棄高雄於不顧，放任中央「卡」高雄，「請陳菊前市長把中央欠高雄的，先兌現再說」。

陳菊和陳其邁和高雄關係深厚，一位曾任高雄市長、一位是民進黨高雄市長候選人，兩人昨天皆刻意迴避政治敏感度高的罷韓遊行。

高雄挺韓、罷韓大遊行時，陳菊正在嘉義、雲林輔選。陳菊說，她尊重民間自發的行動，她現在是總統府秘書長，她若去了，可能會讓多數市民的訴求和期待被曲解，她支持但不一定參與；她也引用台語諺語酸韓是「屁股還沒坐熱就去選總統」，高雄人不能接受。

陳菊也指出，如果韓國瑜做得很好，就不可能有罷韓遊行；韓應去了解人民聲音，罷韓遊行半年前就已決定日期，韓卻准許自己的遊行跟對方拚場，是否「當家不鬧事」，人民自有論斷。

陳其邁昨天南下高雄出席台船高雄廠慶活動，並未參加罷韓遊行。他表示，韓就任市長不到四個月就離開高雄要選總統，這次回來也是為了選總統，比較總統的位置與選市長對高雄市民的承諾，韓還是把權力放在第一順位；這是韓的決定，相信高雄市民自有看法。