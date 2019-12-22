新聞眼／綠催青年票 能把厭韓變挺蔡？

罷韓遊行隊伍經過高雄高商時，有同學出來高喊「韓國瑜下台」。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

昨天高雄罷韓遊行聲勢浩大，隊伍中有許多年輕面孔，雖然接近網路上「討厭韓國瑜」氛圍，但昨天遊行主軸是罷免高雄市長韓國瑜，並非力挺蔡英文總統，如何將這股「厭韓氣氛」促成投票行為，是民進黨最後關頭要努力的方向。

罷韓主辦單位昨天宣稱五十萬人參加，甚至高於挺韓人數。民進黨輔選人士坦言，罷韓遊行氣勢比原先預估的人數多出不少，更令人振奮的是，絕大部分參與民眾是自主參加，顯示罷免韓國瑜、光復高雄、守護台灣主權的訴求，受到多數年輕人肯定。

民間團體主辦罷韓遊行，民進黨刻意淡化泛綠色彩。八位民進黨高雄立委僅扮演打氣、支援的角色，與高雄關係密切的總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁也刻意迴避；一方面是不讓罷韓主軸失焦，另一方面也避免政治對立嚇跑一般民眾。

不少參與罷韓遊行的年輕人，脫口就罵韓國瑜是「草包」，更不滿韓剛當市長就落跑；也有人認同民進黨「抗中保台」論述，認為台灣不能成為下一個香港。

去年高雄市長選舉，網路聲量高的韓國瑜曾是年輕網友力挺的對象，韓流一度是政治新興潮流；不過短短一年的時間，年輕族群態度丕變，顯示年輕選票流動快速，政治網紅可能很快就退燒，甚至成為反指標。

昨天罷韓的場面和氣勢出來了，但虛實仍有待觀察。罷韓團體第一階段將送出三萬份連署書，罷韓遊行後能否扳倒韓國瑜，仍充滿挑戰。如果罷韓只停留在討厭韓的斷點，對民進黨選情的加分就相對有限。

民進黨評估蔡英文的年輕族群支持度大幅領先，但年輕族群投票率不穩定也是事實，蔡總統也因此多次呼籲青年返鄉投票。二○一六年大選出現「周子瑜事件」，去年韓國瑜成功營造「北漂青年」話題，最近出現「波特王事件」，都是足以感動年輕人的事件，藍綠都曾分別得分。

不過，青年返鄉投票要衝動，不是光靠喊話或動員就有票；選前若再出現重大事件，風向可能隨時改變，藍綠都在期待下一次的熱帶氣旋。