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罷韓挺韓遊行 鐵路警察加強巡邏站區列車

2019-12-20 16:25中央社 台北20日電

罷韓、挺韓大遊行21日在高雄市登場。鐵路警察局從今晚起會派員加強台鐵、高鐵站區巡邏勤務，明天上午針對台鐵、高鐵西部全線各主要車站及列車部署警力，共動員600多名警力。

罷韓、挺韓大遊行21日在高雄市不同區域舉行，雙方陣營已約束支持者和平、理性。鐵路警察局今天發布新聞稿表示，預估許多民眾今天會搭大眾運輸工具返鄉，從晚間起加強台鐵、高鐵西部全線各主要車站的站區巡邏勤務，此外，明天起會針對台鐵、高鐵各列車部署警力。

鐵路警察局指出，為確保活動當天秩序安全，除增派員警巡邏台鐵、高鐵的主要車站及列車外，也會協調台鐵、高鐵加派服務人員及志工，共同加強人潮疏導及安全維護工作。

鐵路警察局表示，活動當天各交通運輸主要站區可能會出現人潮，民眾進出車站應注意隨身物品，如發現可疑人事物，請立即通知站務人員或打110報案；在站區或列車上如有違法脫序行為，一定嚴正執法，維護其他旅客安全。

罷韓、挺韓大遊行21日蓄勢待發，由Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」活動，申請參加人數約10萬人；被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，申請參加人數約1萬人。

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