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挺韓、罷韓活動 民眾禁用空拍機

2019-12-20 14:14聯合晚報 記者林保光／高雄報導

挺韓、罷韓活動明天下午在高雄市區一北一南登場，雙方主辦單位為確保活動安全，都希望警方不要讓一般民眾在活動期間，飛行空拍機拍照、錄影。警方表示，因韓國瑜是總統候選人，國安單位依特勤勤務條例規定，也禁止民眾空拍以維護候選人安全，所以確定這2場遊行無法使用空拍機。

挺韓的「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」，預訂當天下午1點11分，由集結點凹仔底公園出發。遊行路線為鼓山區神農路→博愛二路→明誠二路→自由二路→新庄仔路→博愛三路→文自路→文奇路110巷口微笑公園解散。

市警局明天上午8點起先管制鼓山區南屏路至博愛路的神農路段，再視人潮情況，擴大管制範圍。警方提醒參加活動民眾可搭乘捷運紅線至R13凹仔底站，步行至集合地點凹仔底森林公園。

罷韓的「WE CARE高雄大遊行」，下午1點30分從集結點文化中心出發。遊行路線五福一路至四路→五福橋→公園二路→公園二路與七賢三路口解散。

警方中午12點30分起先管制文化中心前和平路至光華路的五福一路西向東車道。遊行期間，五福一路至四路西向東車道、公園二路和必忠街至必信街的大勇路段雙向車道封閉。五福一路至四路以調撥車道方式維持雙向通行。

市警局表示，為維護2場遊行活動秩序，已規畫加強高雄捷運沿線站體及車廂維安計畫。警方整合空域及平面道路近200組道路監錄設備及2000多組蒐證器材，將全力加強相關交通疏導與維安，防止惡意挑釁、衝突及暴力行為。

警方表示，僅主辦單位可飛空拍機記錄影像。兩方主辦單位為確保活動安全，已請警方協助管制空拍機，一旦發現不明空拍機在活動空域，可能使用干擾槍控制，令空拍機降落。

警政署長陳家欽明天南下坐鎮，全程掌握遊行活動狀況，調度1200名警力支援，以高見警率、快速移動、即時處置原則部署；如發現暴力現行犯立即逮捕，並移請進駐分局的檢察官偵辦。

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