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點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

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火線評論2020／挺韓、罷韓 動員繃到頂點

2019-12-20 14:14聯合晚報 記者林文義

2020大選總統候選人首場電視政見會交鋒之後，選戰已形成藍綠對決態勢，今晚副手政見發表會雖熱鬧有餘，但已非關鍵；明天在高雄登場的挺韓、罷韓遊行才是真正的觀察重點，畢竟這是雙方陣營首次同日同地的群眾動員競賽，「輸人輸陣」就可能輸掉勝選的氣勢。

1221罷韓遊行早已敲定，但韓國瑜陣營意識到罷韓行動可能對選情造成衝擊，於是同一天發起「高雄光榮」周年慶大遊行活動，自有其戰略考量；韓國瑜全程參與，更訴求挺韓民眾以歡樂心情來參加，則是要和對手陣營高度政治性活動作出區隔，也算是高明的策略。

「1221 wecare 台灣大遊行」主辦方為了提升活動的正當性，擴大動員能量，一直努力要把遊行定調為公民參與的活動，不過，光從「光復高雄」的口號就不難嗅出選戰的味道，加上民進黨立委們紛紛發言讚聲、邀請網紅館長參與遊行，即便綠委強調以個人身分參加，淡化選戰色彩，但無損活動本質活脫就是一場沒有黨旗的綠營集結造勢活動。

罷韓團體投入龐大資源籌辦這次遊行，「光復高雄」的貼紙號稱無限量發行，參加遊行人數十萬起跳，更揚言人數會是挺韓遊行的十倍；而挺韓營也喊話遊行人數會讓綠營嚇一跳，北部許多大咖都會到場營造團結氣象，綠委口出「高雄人對不起台灣」狂語之後，更激發挺韓能量，遊行人數要破20萬，究竟那個陣營膨風，明天答案就可以揭曉了。

高雄市明天這兩場遊行，一南一北，相距3.8公里之遠，坦白說，要發生衝突也不容易，但雙方也都知道有其風險，以致於在遊行前夕不斷各自對支持者實施「勤前教育」，韓陣營一再提醒「沖脫泡蓋送」五字箴言提醒支持者注意，罷韓陣營也提醒支持者遇有惹事挑釁者，一概回以「高雄發大財」。

大選藍綠陣營同日同地辦大遊行，以前沒發生過，兩方都有輸不起的壓力，不僅強力動員，群眾情緒也被撩撥，但畢竟高雄是韓國瑜主政，若有失控，韓很容易成眾矢之的，他也很清楚，除了要聲勢壓過罷韓陣營，還要有辦法讓兩場活動都能平和落幕，才算是真正的贏家。

罷韓韓國瑜發大財2020選舉

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