彈劾案未送參院不算？白宮擬辯稱川普未遭彈劾

白宮考慮辯稱川普未正式遭到彈劾。 歐新社 分享 facebook

消息人士透露，白宮正考慮辯稱川普總統並未正式受到彈劾，因為眾院18日雖表決通過兩項彈劾條款，可是議長波洛西尚未將其送交參院。

波洛西決定先按兵不動，等參院擬定彈劾審判法規；她說：「等我們看到參院擬定的程序，我們就知道要派幾個經理人去推動，以及選誰當經理人。」

眾院先必須通過議案，指定彈劾經理人到參院指證川普的罪行，然後把彈劾條款送交參院。

在此同時，白宮考慮根據哈佛法學教授弗德曼(Noah Feldman)在彭博新聞發表的投書，辯稱川普尚未受到彈劾；弗德曼本月稍早曾應民主黨邀請，在參院司法委員會的彈劾公聽會作證，表示川普應受彈劾和革職。

但他在投書中寫道：「憲法所指的彈劾並不只是眾院表決，還包括把彈劾條款送交參院審理。根據憲法，彈劾必須包括這兩部分：眾院必須實際送出條款，並派經理人到參院執行彈劾；參院必須實際進行審理。」

投書中說：「如果眾院沒有向參院傳達彈劾條款，就沒有真的彈劾總統。如果沒有傳達條款，川普可以理直氣壯地宣稱，他根本沒有真的受到彈劾。」

不過，哈佛法學教授崔柏(Laurence Tribe)推文表示不同意弗德曼的看法，宣稱根據憲法條款，「眾院對彈劾擁有唯一權力」，川普18日就已受到彈劾。

消息人士說，白宮把波洛西的拖延策略視為「耶誕禮物」，打算藉此辯稱民主黨對自己推動的彈劾案毫無信心，根本不敢啟動他們明知準定會輸掉的彈劾審判。

川普的立法事務主管游藍宣稱，根據憲法，扣住彈劾條款的做法很有問題，如果民主黨企圖藉此在國會達到某種結果，更是極不尋常的破天荒之舉。

白宮高級官員承認，他們可能利用這種信息反擊，不過白宮也打算在耶誕期間觀望情勢發展。

他們說，川普雖認為彈劾程序不公平並表示氣憤，其實他心情很好，相信自己能在國會節慶休會期間，利用推特打贏一場信息戰。