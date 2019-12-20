決戰參院步步為營 川普密謀大復仇

眾院通過彈劾案後，川普嚴密掌控參院，以求迅速免除罪名。左為參院多數黨領袖麥康諾。Getty Images 分享 facebook

就在眾院通過彈劾案歷史時刻的隔天，川普總統19日便向共和黨盟友施壓，要求參議院嚴密掌控彈劾案審議，速戰速決，好讓他早日獲得清白。

即將在參議院舉行的聽證會，兩黨議員各自磨拳擦掌，呈現山雨欲來的緊張氣氛；耶誕假期結束後，聽證會最早可望於明年1月第2周登場，民主、共和兩黨的參院領袖現在都已針對哪些事證可以在聽證會上提出，展開作戰計畫的沙盤推演。

民主黨眾議員放話 不惜延後送案時程

川普遭到眾院彈劾的罪名是濫權及妨礙國會，但主導長達三個月彈劾調查的民主黨籍眾議員已經放話，除非確認彈劾案送交參議院之後將獲得公平審議程序，否則將不惜延後送案時程。

川普19日發表推文寫道：「昨晚我被彈劾了，但沒有任何共和黨議員跟著啥事都不做的民主黨議員一起投票，他們一直在搞美國史上規模最大的獵巫行動。」

他接著寫道：「現在這個啥事都不做的政黨，對於這個彈劾案又想啥事都不做，不願送交到參議院，但現在是參院決定的時候了！」

面對彈劾「不擔心」 盤算反撲計畫

共和黨在參院掌握著53票對47票的多數優勢，對川普來說情勢顯然有利，意味著如果彈劾案要在參院表決通過，兩黨都必須有高達三分之二的參議員投票定罪川普，機會渺小。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已經決定採取速審速決戰術。

川普18日間在密西根州巴特克里克(Battle Creek)的一場造勢場合上發表信心滿滿的談話，自稱面對彈劾「並不擔心」，不過，在私底下，他則已經開始盤算復仇計畫。

眾院彈劾程序結束 就要提告謝安達

「野獸日報」(The Daily Beast)報導，川普在這個月裡，一直不斷打電話給老朋友及民間顧問，詢問他們對彈劾案的看法，川普過去幾周裡則對親信及政府官員說，彈劾這筆帳肯定要找民主黨高層算清楚。

報導指出，川普也透露，等到彈劾程序在眾院結束，就想對自由派的民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff )提告。