主持審理彈劾案 羅伯茲的考驗：跳脫黨派惡鬥

大法官羅伯茲在參院審理彈劾案時，將擔任主審法官。美聯社 分享 facebook

根據憲法規定，參院對川普總統的彈劾審理將由聯邦最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)主持；羅伯茲能否超然獨立，不沾染國會的黨派惡鬥，使他成為彈劾案發展中另一個外界矚目的焦點。

聖路易華盛頓大學法庭專家馬丁說，這對聯邦最高法院和首席大法官的歷史地位非常重要，司法權力仰賴它對民眾的威信，而首席大法官在政治風暴中心的表現，不僅將決定民眾對他的感受，也將決定民眾對最高法院的看法。

自小布希總統14年前提名羅伯茲接替已故的藍奎斯特出任首席大法官以來，他一直試圖把司法部門塑造成有別於總統和國會等政治部門，堅持法庭獨立於黨派鬥爭之外，不論思想歧異只求公正解決紛爭。

彈劾卻混淆這種區分，因為彈劾本質上是立法部門採用類似司法的程序，指控和決定所謂的政治罪行，而不是違法之舉。

主持參院審理的羅伯茲，有如指控總統犯罪以及為總統辯護者都想說服的權威，其實他的權力還不及審理扒竊案的市鎮法庭法官，因為彈劾審理的法規是由陪審團(參院)決定，而控制參院的共和黨領導階層已聲明，總統並沒有犯罪。

根據參院1986年訂定的彈劾準則，大法官可以決定「問題的相關性、重要性和證據是否多餘」等，但參院只要過半數，就可以推翻大法官的決定。

自憲法在1788年通過以來，美國進行過19次彈劾審理，可是只有兩次是涉及總統，需由首席大法官主持：1868年審理強生(Andrew Johnson)，以及1999年審理柯林頓。

主持審理強生的大法官闕斯積極表現權威，主持審理柯林頓的藍奎斯特卻盡可能避免介入爭吵。密蘇里大學法學教授鮑曼說，羅伯茲可能遵循藍奎斯特的模式，扮演形式上的主審人，以免超然的司法部門捲入激烈的黨派鬥爭。

但是，在社群媒體風行的時代，想保持超然可能沒那麼容易，川普就經常辱罵裁決不合他意的法官，去年還因此遭到羅伯茲很不尋常的申斥。羅伯茲本人也曾因投票支持歐記健保，被川普斥為「可恥」。

因此，專家說，羅伯茲和高院如能安然度過這場風波，沒有捲入當前的粗暴政治，將是國之大幸。