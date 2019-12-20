彈劾案怎麼審？麥康諾戰舒默 僵局還是無解

國會眾院議長波洛西說，她要等到參院排出審理議程後，才會提交彈劾案。圖為參院待審法案。Getty Images 分享 facebook

在彼此互罵了一整個星期之後，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日下午3點左右，就如何審理川普總統彈劾案舉行重要的面對面會議；20分鐘後兩人離席，沒有達成任何協議。

麥康諾表示，雙方「仍處於僵局」，參院1月3日復會，要等到1月6日才會投票。

參議員及助理們對於關係冷淡、立場又完全相左的參院兩黨領袖在假期前達成審理協議一事，都不抱希望。

麥康諾希望先聽取川普律師和眾院彈劾人員的意見，再看看是否傳喚證人作證；舒默則希望同時決定，並要求高層政府官員出庭作證，因為他們可能會透露更多有關川普要求烏克蘭宣布調查白登、否則拒絕援助烏克蘭的新訊息。

舒默發言人谷德曼（Justin Goodman）表示，舒默已向麥康諾表明，要確保參院公正審判，必須有證人作證和提供文件。舒默要求麥康諾在假期間考慮此提議。

但麥康諾批評說，民主黨人正在進行「黨派十字軍東征」，還指這是近代史上「最倉促、最不完整、最不公平的彈劾調查。」

麥康諾表示，1999年前總統比爾．柯林頓彈劾期間，共和黨控制的參議院以100票對0票設定了審理條件後，再對傳喚證人進行黨派投票。

麥唐諾指責舒默堅持「脫離兩黨一致的先例」，為川普案訂不同標準，「我相信兩黨一致的先例可以適用於柯林頓，也應該適用於川普。」

但舒默認為，柯林頓彈劾案在眾議院調查期間涉及更多證人證詞，這兩個案子無法相比。

麥康諾在規劃參院審理程序上具有重大權力，他敦促參議員確認川普無罪。

「參議院必須正確行事。」他說，「對於這種缺乏證據、失敗的調查和草率馬虎的案件，只有一種結果適用。」

面對麥康諾未審先判、拒絕傳喚證人的要求，舒默則回問：「為什麼麥康諾這麼害怕證人和文件？是不是總統的案子太弱了，以至於他的人馬無人可在宣誓後捍衛他？」