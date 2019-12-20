新聞眼／彈劾大秀是假 劍指大選是真

美國民主黨掌握眾院的多數，通過川普彈劾案，眾議院議長波洛西（中）表示，國會議員別無選擇。 （美聯社） 分享 facebook 美國聯邦眾議院表決通過兩項彈劾總統川普的條款，川普成為美國史上第三位被眾院彈劾的總統，他有無兌現「讓美國再度偉大」的競選承諾見仁見智，但可以確定的是將因彈劾案名留史冊，這也是為何共和黨主導的參議院可預見不會讓川普下台，但川普始終忿恨不平；而在野的民主黨仍為所當為，發揮監督制衡的角色。這場彈劾大秀也為明年將舉行總統、立委選舉的台灣上了一堂珍貴的民主課。

在十八日的眾院彈劾辯論中，共和黨人不斷用「噩夢」、「作假」等川普常用的詞彙，形容彈劾進程。雖然兩黨都將這一歷史性的時刻描述為「令人難過的一天」，但民主黨是因為川普的不當行為傷害美國民主及國家安全，共和黨似乎僅為川普「待遇不如耶穌」。

民主黨掌握多數的眾院，無意外通過對川普的兩項彈劾條款，但兩黨的鬥爭似乎不會因耶誕假期的到來而終止；彈劾案下一步在參院的審理，掌握人數優勢的共和黨，已揚言會讓彈劾案在最短的時間灰飛煙滅。或許對兩黨這場全面動員的攻防而言，彈劾是假，劍指二○二○總統大選結果才是真，這也是政治角力的虛無與荒謬之處。

而理性選擇的原則，若彈劾案無法成功，眾院何必發動這場川普形容的獵巫行動，更何況可能造成凝聚共和黨支持者的反輔選效果。

權力分立與制衡是民主國家的建構原則，台灣選民在選前思考的，除了對特定政黨不滿，喊分裂投票除了懲罰特定政黨，更應該思考要如何在台灣培養「有效的在野黨」。抵抗一黨獨大，避免走向民主倒退。