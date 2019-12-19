看兩黨攻防的虛無荒謬：彈劾實是假 大選才是真

民主黨主導的聯邦眾院18日通過對共和黨總統川普的彈劾條款。 路透 分享 facebook

2019年12月18日，由民主黨主導的聯邦眾院通過對共和黨總統川普的彈劾條款；21年前的12月19日，共和黨主導的聯邦眾院，也曾通過對民主黨前總統柯林頓的彈劾。

歷史驚人地相似，但兩黨面對彈劾的作為，卻有明顯差異；共和黨人對川普的保護，幾乎達到一種寵溺的地步。

21年前，因爆發性醜聞案件遭彈劾的前總統柯林頓，並沒有獲得民主黨議員的全面支持；但如今，川普身後的共和黨人始終在為他辯護，從眾院啟動彈劾調查開始便再三控訴民主黨挑起黨派紛爭，對川普的行為是否得當閉口不談。

從眾院情報委員會首先舉行聽證會，到眾院司法委員會的聽證審理，再到最後18日的眾院全會投票，共和黨人為川普的辯護，可謂嘔心瀝血；他們竭力為川普伸冤，將川普描繪成黨派紛爭的受害者，並想方設法拖延或阻礙彈劾進程。

川普面對這種對他毫不保留的膜拜，自然一再誇獎共和黨人「前所未有的團結」，對自己的行為毫無悔意。

在18日的眾院彈劾辯論中，共和黨人也不斷用「噩夢」、「笑話」、「作假」等川普常用的詞彙，形容彈劾進程。雖然兩黨都將這一歷史性的時刻描述為「令人難過的一天」，但民主黨是為了川普的不當行為，傷害了美國民主及國家安全而難過，但共和黨人似乎僅為川普「待遇不如耶穌」而難過。

兩黨的爭執也因此始終不在同一頻道，歷時六個多小時的辯論中，民主黨一如既往，強調要終止川普對國家安全的威脅，而共和黨眾議員則抓住機會發表激情演說，控訴「對方辯友」挑起讓國家分裂的黨派鬥爭，似乎也趁機鞏固自己的選民支持。

眾院最終仍通過了對川普的兩項彈劾條款，但兩黨的鬥爭似乎不會因假期的到來而終止；彈劾案下一步在參院的審理，掌握人數優勢的共和黨，已揚言會讓彈劾案在最短的時間灰飛煙滅。

或許對兩黨這場全面動員的攻防而言，彈劾是假，劍指2020總統大選結果才是真，正是政治角力的虛無與荒謬之處。