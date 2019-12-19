川普批彈劾是「狠毒謊言」：這是對美國的攻擊

川普總統推文批彈劾「狠毒的謊言、對美國的攻擊」，並前往密西根州舉行「耶誕快樂」造勢大會。 歐新社 分享 facebook

川普總統在眾議院召開全院辯論之際，在白宮以全大寫推文痛批彈劾為「狠毒的謊言、對美國的攻擊」，並選在眾院投票的時候在密西根州舉行「耶誕快樂」造勢大會。

川普在白宮以全大寫推文和誇張的慍怒語氣寫道，「激進左派如此狠毒的謊言，無所事事的民主黨。這是對美國的攻擊，這是對共和黨的攻擊」。

眾院18日傍晚就彈劾條款投票之際，川普早已遠離政爭紛擾的華府，在600哩之遙的密西根州巴特克里克(Battle Creek)舉辦萬人造勢大會。

在眾院就彈劾條款辯論和投票期間，川普除了密州造勢大會之外，沒有安排其他公開活動，但他仍透過推特刷存在感，下午推文不下47次。

川普當天晚上7時許降落密州凱洛格機場(W.K. Kellogg)，獲得密州共和黨共同主席波曼(Terry Bowman)和共和黨女性論壇主席琳達‧塔佛(Linda Tarver)等人熱情接待後，即轉赴凱洛格體育場。

「這感覺不像我們會被彈劾。」川普在凱洛格體育場面對歡呼喝采的支持者說：「你們將聽到，你們所聽過最偉大的演講。」

川普開始演講沒幾分鐘，便要警衛把一名比中指的抗議者趕出場外；他話鋒一轉，痛批媒體將報導這名抗議者被攆出場，而非演講內容。他痛批波洛西沒有證據，反而應該要彈劾民主黨的每一個人。

不過，川普的造勢演說內容雜亂無章，議題換來換去，最後才轉回到他要的議題：當時眾院同時進行的彈劾投票。

當眾院通過第一項彈劾罪名時，川普以不屑的口吻說：「陳腔舊調的廢話(the crap)」：當第二項彈劾罪名通過時，川普說這投票顯示民主黨對選民存有「深仇大恨與蔑視」。川普最向在場支持者宣讀眾院彈劾票數，並提說有三名民主黨跨黨與共和黨一起反對彈劾。

川普最後強調在他任內，將失業率降到最低，但女性的就業率仍不比男性高，「我讓女性失望了，抱歉」，但整體而言表現很棒。」

川普2016年在密西根州險勝，只贏對手0.2%，相當於1萬704張票。

川普陣營本周兵分多路，出席密西根州各地的多場活動，副總統潘斯在薩基諾(Saginaw)出席「工人挺川普」活動，川普的媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)則出席馬科姆(Macomb)的活動。