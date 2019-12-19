親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

川普批彈劾是「狠毒謊言」：這是對美國的攻擊

2019-12-19 17:37世界日報 編譯陳韻涵／綜合18日電

川普總統推文批彈劾「狠毒的謊言、對美國的攻擊」，並前往密西根州舉行「耶誕快樂」造...
川普總統推文批彈劾「狠毒的謊言、對美國的攻擊」，並前往密西根州舉行「耶誕快樂」造勢大會。 歐新社
分享

川普總統在眾議院召開全院辯論之際，在白宮以全大寫推文痛批彈劾為「狠毒的謊言、對美國的攻擊」，並選在眾院投票的時候在密西根州舉行「耶誕快樂」造勢大會。

川普在白宮以全大寫推文和誇張的慍怒語氣寫道，「激進左派如此狠毒的謊言，無所事事的民主黨。這是對美國的攻擊，這是對共和黨的攻擊」。

眾院18日傍晚就彈劾條款投票之際，川普早已遠離政爭紛擾的華府，在600哩之遙的密西根州巴特克里克(Battle Creek)舉辦萬人造勢大會。

在眾院就彈劾條款辯論和投票期間，川普除了密州造勢大會之外，沒有安排其他公開活動，但他仍透過推特刷存在感，下午推文不下47次。

川普當天晚上7時許降落密州凱洛格機場(W.K. Kellogg)，獲得密州共和黨共同主席波曼(Terry Bowman)和共和黨女性論壇主席琳達‧塔佛(Linda Tarver)等人熱情接待後，即轉赴凱洛格體育場。

「這感覺不像我們會被彈劾。」川普在凱洛格體育場面對歡呼喝采的支持者說：「你們將聽到，你們所聽過最偉大的演講。」

川普開始演講沒幾分鐘，便要警衛把一名比中指的抗議者趕出場外；他話鋒一轉，痛批媒體將報導這名抗議者被攆出場，而非演講內容。他痛批波洛西沒有證據，反而應該要彈劾民主黨的每一個人。

不過，川普的造勢演說內容雜亂無章，議題換來換去，最後才轉回到他要的議題：當時眾院同時進行的彈劾投票。

當眾院通過第一項彈劾罪名時，川普以不屑的口吻說：「陳腔舊調的廢話(the crap)」：當第二項彈劾罪名通過時，川普說這投票顯示民主黨對選民存有「深仇大恨與蔑視」。川普最向在場支持者宣讀眾院彈劾票數，並提說有三名民主黨跨黨與共和黨一起反對彈劾。

川普最後強調在他任內，將失業率降到最低，但女性的就業率仍不比男性高，「我讓女性失望了，抱歉」，但整體而言表現很棒。」

川普2016年在密西根州險勝，只贏對手0.2%，相當於1萬704張票。

川普陣營本周兵分多路，出席密西根州各地的多場活動，副總統潘斯在薩基諾(Saginaw)出席「工人挺川普」活動，川普的媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)則出席馬科姆(Macomb)的活動。

川普彈劾案

延伸閱讀

挺眾院彈劾 86歲金斯柏嗆川普「不是律師」

又一中國女子 闖川普私人渡假村被捕

觀察站／悲哀的日子…兩黨惡鬥 彈劾恐成新常態

美眾院通過彈劾案 川普狂推文砲轟民主黨

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

聽聞川普遭彈劾 新聞節目主持人滿臉哀戚

2019-12-19 18:26

川普遭彈劾但股市淡定 除非此事發生代誌才大條

2019-12-19 17:51

看兩黨攻防的虛無荒謬：彈劾實是假 大選才是真

2019-12-19 17:39

彈劾總統 恐成美國兩黨惡鬥的新常態

2019-12-19 17:35

波洛西：川普必須彈劾 他讓我們別無選擇

2019-12-19 17:34

影／川普彈劾案通過，然後呢？2分鐘看後續發展

2019-12-19 16:47

挺眾院彈劾 86歲金斯柏嗆川普「不是律師」

2019-12-19 16:14

觀察站／悲哀的日子…兩黨惡鬥 彈劾恐成新常態

2019-12-19 14:25

美眾院通過彈劾案 川普狂推文砲轟民主黨

2019-12-19 14:21

川普經濟滿意度增 挺彈劾者減

2019-12-19 13:23

美眾院通過彈劾 川普大罵：可恥

2019-12-19 13:19

美國史上第三人！正式彈劾川普，美國會鬥爭下一步？

2019-12-19 12:43

美國總統川普彈劾案後續重點一次看

2019-12-19 12:25

彈劾川普各說各話 美國社會鴻溝持續加深

2019-12-19 11:15

美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀

2019-12-19 11:01

美第3位眾院彈劾總統 川普約翰遜柯林頓同留名

2019-12-19 10:38

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

2019-12-19 10:30

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

美眾院通過彈劾川普 美股期指、美元應聲挫跌

2019-12-19 10:08

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48

美國眾院通過 川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25

美眾院民主黨議員：已與波洛西討論延後將彈劾案送參院

2019-12-19 09:00

美國務卿：若法律要求 願配合總統彈劾審判

2019-12-19 08:39

美股漲勢終止 市場關注川普彈劾案進展

2019-12-19 07:57

眾院將表決彈劾川普條款 美股幾乎持平

2019-12-19 06:31

裴洛西控川普威脅國安 民主黨別無選擇只能彈劾

2019-12-19 06:18

眾院開始辯論彈劾川普條款 預定數小時後表決

2019-12-19 02:33

川普彈劾案表決馬拉松 台灣時間今早揭曉

2019-12-19 00:09

控民主黨「政變」 彈劾表決前夕…川普又發飆了

2019-12-19 00:09
看更多

熱門文章

美國眾院通過 川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25

小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

2019-12-19 12:07

川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散

2019-12-19 10:00

不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59

華郵選出年度19件好事 台灣同婚、香港爭民主在列

2019-12-19 09:54

前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47

小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻

2019-12-18 19:55

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

2019-12-19 10:30

日記者遭性侵獲歷史性賠償 嫌犯卻未被起訴

2019-12-19 00:09

美國商務部加強防堵華為 美企跳腳

2019-12-18 23:47

為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

2019-12-18 20:21

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48

地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑

2019-12-19 12:04

發動機起火 全日空機長靠單發動機折返福岡

2019-12-19 13:18

影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬

2019-12-19 16:12

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber

2019-12-19 12:52

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

影／揮別藥罐子！癌童完成漫長化療 反應惹哭網友

2019-12-19 12:29

星二代為肥爸狠瘦39kg變V臉正妹！以身作則證天生胖都可能減

2019-12-18 19:51

Volvo貨車部門賣給Isuzu

2019-12-19 03:37

川普彈劾案表決馬拉松 台灣時間今早揭曉

2019-12-19 00:09

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

2019-12-18 20:47

英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵

2019-12-18 19:41

影／川普彈劾案通過，然後呢？2分鐘看後續發展

2019-12-19 16:47

控民主黨「政變」 彈劾表決前夕…川普又發飆了

2019-12-19 00:09

眾院將表決彈劾川普條款 美股幾乎持平

2019-12-19 06:31

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37

美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀

2019-12-19 11:01

彭博：美擬加大對華為出口管制

2019-12-19 00:32

全球經濟前景 經理人看好

2019-12-19 03:37

iPhone中國11月銷售大減 蘋果股價照漲

2019-12-18 20:58

美眾院民主黨議員：已與波洛西討論延後將彈劾案送參院

2019-12-19 09:00

中俄提案解禁制裁不是扯美國後腿 而是勸北韓別妄動

2019-12-18 22:39

陸公佈對美關稅第二次排除清單 石化產品暫停加稅

2019-12-19 15:07

澳洲熱破紀錄 均溫40.9℃

2019-12-19 00:09

眾院開始辯論彈劾川普條款 預定數小時後表決

2019-12-19 02:33

韓國青年迷上粗俗大企鵝？打敗BTS奪下年度風雲人物

2019-12-19 09:19

美股漲勢終止 市場關注川普彈劾案進展

2019-12-19 07:57

維也納芭蕾學院爆虐待學員 鼓勵年幼舞者抽菸瘦身

2019-12-19 16:53

18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸電雙雙慘死

2019-12-19 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top