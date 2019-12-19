彈劾總統 恐成美國兩黨惡鬥的新常態

「今天是悲哀的日子。」許多民主黨、共和黨聯邦眾議員上台，都說這句話。聯邦眾議院18日表決兩項彈劾川普總統的條款，民主黨、共和黨對彈劾案各有立場，眾議員輪番上場辯論，互相指控，卻同樣為國家感到悲哀。

川普成為繼強生、柯林頓之後，美國史上第三位遭眾院通過彈劾的總統，讓喜愛創紀錄的川普，留下不光彩的一筆；但川普與柯林頓的彈劾案不同，除了兩人陷入的醜聞性質差異，很重要的一點是，川普第一任便遭眾院彈劾，彈劾案很可能影響其連任之路。

這大概可以解釋為何民主黨要發起彈劾川普，即使他們早知共和黨主導的參院通過彈劾案的可能性微乎其微，仍選擇開打，因為真正的戰場不在此，而是2020年總統選戰。

一名長期支持共和黨、研究軍事與國安的華府學者表示，他很失望參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）希望早日平息事件，避免衝擊共和黨參議員的連任勝算，他反而希望把事鬧大，讓外界看清前副總統白登家族的所作所為；這位學者說，彈劾案對川普是個大好機會，展現民主黨和其潛在候選人醜陋一面。

雖然這位學者無法代表多數人的想法，仍能反映部分川普支持者的態度，他們並未受彈劾案影響而質疑川普是否濫用職權、妨礙國會調查，卻相信這是民主黨出於黨派考量、為了贏得明年大選而出的爛招，也就是川普所說的「一場騙局」。

川普近來痛批民主黨發起彈劾，不僅是針對美國總統，更是針對整個共和黨；讓2016年未能團結共和黨的川普，反而藉由彈劾案，讓共和黨砲口一致對外，一再強化民主黨輸不起、一事無成的形象。

即使民主黨以彈劾案打選戰的策略奏效，由白登當選，很可能面對共和黨報復，如外界所擔心，彈劾總統成為美國兩黨惡鬥下的「新常態」。

又一位總統遭眾院彈劾，確是悲哀的日子。美國政治兩極化加深社會裂痕，傷害美國人民，也有損美國在外形象，對川普選情的衝擊程度，卻是未知數。