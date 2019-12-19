波洛西：川普必須彈劾 他讓我們別無選擇

眾議院長波洛西開場陳詞：川普讓我們別無選擇。 路透 分享 facebook

川普總統18日美國立國以來，第三位遭彈劾的總統；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)當天在彈劾辯論開場白中指出，總統「讓我們別無選擇」，必須以濫權、妨礙國會罪名提出彈劾；她也說：「如果我們現在沒有採取行動，我們就是怠忽職守。」

民主黨籍的波洛西強調：「悲哀的是，總統的各種為所欲為的行為，讓彈劾變成不得不然。他讓我們別無選擇。」

「今天我們討論的是已經獲得證實的事實，總統的確違反憲法。」波洛西說，「事實就是，總統對我們的國家安全以及選舉制度的公平公正來說，就是現行威脅，這是我們民主的基礎。」

五分鐘演講 未提川普名字

在大約五分鐘的演講中，波洛西並沒有提到川普的名字，但明白指出川普如何在職位上濫用權力，並且妨礙國會調查。

她表示，川普要求烏克蘭總統調查政治對手民主黨總統參選人白登(Joe Biden)及兒子杭特‧白登(Hunter Biden)，如此手段就是干預選舉。

波洛西說：「所有美國人民都同意，美國選民應該選擇我們的總統，外國政府無權置喙。」

她說，當錯誤行為被揭穿時，川普卻啟動了前所未見的無差別攻擊，死不認錯，極盡阻礙之能事，「今天我們在此為人民捍衛民主。」波洛西這段談話，獲得民主黨議員起立鼓掌。

波洛西上周接受媒體訪問時曾說：「如果我們允許任何一位總統如此率意而行，不論男性或女性(當政)，那我們只能向共和政體告別，迎接一位國王。」

川普則在推特發文，以所有大寫字母寫道，彈劾程序是「激進的左派分子搞出來的惡劣謊言。什麼事都不會做的民主黨人。」

18日下午，眾院展開長達六小時的兩條彈劾案文辯論，晚間則交付表決。經過眾院18日表決結果，川普成為美國歷史上第三位遭到國會彈劾的總統。

麥康諾 盼審議前兩黨協商

彈劾案進入參院之後的審議程序，兩黨議員有不同意見，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)18日上午表示，希望能與民主黨參議員坐下來討論，尋求共識；到了下午，麥康諾則對媒體表示，19日將與參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)開會。

至於對於協商結果是否樂觀，麥康諾則說，這是第一階段的磋商，要討論的是議程安排，並未涉及證人的問題，「沒有理由達不成協議。」