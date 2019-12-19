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挺眾院彈劾 86歲金斯柏嗆川普「不是律師」

2019-12-19 16:14世界日報 編譯郭宣含╱綜合18日電

聯邦最高法院86歲大法官金斯柏活力滿滿往返紐約、華盛頓和費城接受頒獎。 美聯社
聯邦最高法院86歲大法官金斯柏活力滿滿往返紐約、華盛頓和費城接受頒獎。 美聯社
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聯邦最高法院86歲大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)在今年常掛病號，但她本周仍奔波多地，16日在紐約獲頒伯格魯恩研究院(Berggruen Institute)哲學與文化獎項時，對於川普總統聲稱應停止彈劾程序的言論，她反稱川普不是律師而且未經過法律訓練。

她今年動過肺部手術移除腫瘤，接著因胰腺腫瘤進行輻射治療，最近又疑因感染住院。儘管如此，本周她仍活力滿滿往返紐約、華盛頓和費城獲頒獎項、捐出100萬元給婦女組織和慈善團體並分享她的人生故事。

持自由派立場的金斯柏看起來孱弱，她可能是川普成功指派第三位最高法院大法官的唯一阻隔。不過她似乎不太願屈服於她的健康情況，跟她的年輕同仁一樣照常跑公開行程。

眾院彈劾川普的罪狀可望在18日通過，川普日前在推特詢問能否透過最高法院停止彈劾程序，對此金斯柏16日接受英國廣播公司(BBC)訪問時嗆川普「不是律師」，並說「事實上，司法制度是一個回應的體制，我們沒有計畫，我們沒有議程，我們對現有的事情予以回應。」

她也在訪談中表示，她希望雙邊會有好人想要停止當前失能的局面，並一起致力營造好的國家。

金斯柏的粉絲猜想，金斯柏的目標是不是要撐過川普任期；對此撰寫金斯柏傳記的作者德哈特(Jane Sherron De Hart)表示：「我很肯定她想要強調，她現在活力滿滿而且依舊是大法官。」

她16日在紐約接受伯格魯恩獎金100萬元，並宣布將這筆獎金捐給逾60個癌症醫院、歌劇和電影公司、博物館、學校和慈善團體。

接著她在17日返回華盛頓，她和憲法學者羅森(Jeffrey Rosen)討論時也表示「她自己身體無恙」；她將在19日到費城參觀美國猶太歷史國家博物館。

匹茲堡大學醫療中心衰老中心醫療主任紐曼(Anne Newman)表示，她肯定是要趁現在努力一波，不然就沒機會了；證據顯示，短暫休息或放慢步調後會讓人更難準備好，所以最好一直努力不懈。

北伊利諾大學政治學者瓦德(Artemus Ward)表示，金斯柏和川普的互動很有趣，因為她在前總統歐巴馬任內就拒絕退休，「她將希望寄在2020年民主黨勝選，但這點卻無人能把握。」

川普彈劾案

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