遭縱火7死3傷 玉井前輩堂農舍加蓋違規

台南市玉井區「真理家族前輩堂」遭縱火，不幸造成7死3傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市真理家族前輩堂大火造成七死三傷，檢警發現木板夾層建築、木板隔間是火勢坐大的幫凶，研判大火造成濃煙，住戶被嗆暈後不及逃生才命喪火窟。市府昨天找出建築圖，發現不僅違規增建，當初申請也沒有夾層與隔間，市長黃偉哲認為已違反區域計畫法與建築法，今天將討論開罰，並對全市重大違建展開稽查。

台南市工務局出示玉井真理堂93年時的使用執照，經比對明顯違法。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

真理家族前輩堂民國九十三年向當時玉井鄉公所申請興建農舍，市府工務局昨天找到建築圖比對，發現有極大差異。

當初申請「ㄇ字形」兩層樓農舍，一、二樓均沒有隔間、三樓是露台，但實際上三樓已被加蓋當成室內空間使用，還違規增建為「口字形」，其中一樓兩側分設上、下層隔間，左右各廿六間房，每間不到三坪，均為木製，二樓圖書室及廂房約八間，三樓房間較大，有八間。

市府認為，真理堂所在位置為非都市農牧用地，申請興建農舍卻做為道場修行群體活動場所，並擅自隔間供不特定人士住宿，違反區域計畫法及建築法，最低各可開罰六萬元。

民政局也說，真理家族前輩堂未登記宗教場所，未依宗教場所消防法規設立，過去北部曾發生未立案道壇大火造成死傷；因類似場所都暗藏在坊間，稽查困難。

消防人員說，屋內幾乎全是木板隔間，縱火處在一樓唯一出入口處，火勢延燒快速，木製樓地板被燒出大洞，隔間鐵窗玻璃又燒毀破碎，濃煙灌入夾層內，許多人逃生不及，極可能先嗆昏再被烈火燒死。

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長年擔任火警逃生教官陳建中說，一般分租建物以木板隔間主要是省裝潢費，但防火效果不佳，且容易被燒穿，引發大量濃煙竄入，木板又是很好助燃物，導致火場瞬間陷入火海。若非不得已，應避免選擇木造隔間房子，至少安裝住宅警報器，增加保障。

另外若火勢像這次縱火案從一樓延燒，無法往下逃生，應找窗邊或陽台待救，並關上門防止濃煙竄入，門一定要防燃材質，否則沒有效果。