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玉井縱火案／當悲劇不斷…官員卻自認已盡責

2019-12-15 01:10聯合報 本報記者 蕭白雪

台南真理家族前輩堂遭縱火，警消趕往灌救。記者吳淑玲／翻攝
台南真理家族前輩堂遭縱火，警消趕往灌救。記者吳淑玲／翻攝
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台南大火造成七人死亡悲劇，回顧近幾年造成重大傷亡的縱火嫌犯，都有情緒上易與人起衝突、對現實憤懣等共同情況，在法庭上律師都拿出精神問題作為抗辯理由，社會安全網一再漏接，當過立委的地方首長形容凶嫌如社會不定時炸彈，政府官員不知補破網，是悲劇一再重演的最大問題。

昨天的縱火嫌犯從國中起就不斷有脫序行為，僅管少年法庭法官熱心輔導、協助安置，也曾有許多人伸出手想協助他，卻仍無法阻止悲劇的發生。

造成多個家庭難以抹滅的傷痛後，台南市長黃偉哲卻自認行政機關已盡所有責任，對嫌犯的反社會性格與行為，要社會大眾共同思考，對於制度面預防的檢討。

從前年在中和出租套房遭縱火造成九人死亡的李國輝、三年前在餐廳與人衝突，事後縱火造成六死的湯景華，以及在除夕夜趁家人圍爐時，縱火燒老家造成六名親人死亡的翁仁賢；這些人在縱火前，幾乎都曾與人起口角，在法院開庭時，律師幾乎都要求就他們犯案時的精神狀況送鑑定，作為是否判死刑關鍵。

此外，監察院日前才針對監所內收容兩千多名具有精神疾病的受刑人，卻缺乏足夠精神醫療資源及照護而對法務部提出糾正。

值得關注的是，數據顯示，身心障礙收容人在監獄內的人數近年來逐年上升，但從醫療專業角度，有些人根本不該送監獄，讓這些人進入監獄後，有無矯治功能是一回事，如何避免人犯出獄後再犯，更應是政府讓民眾能居住安心的施政目標。

問題是，理應建構社會安全網的政府單位，長期以來束手無策，連當過多屆立委的黃偉哲都說，立法者應該再思考一下，社會上還有多少這樣的人？早該列為高風險的人物，在發生問題時沒被適時接住，行政、立法機關難逃責任。

選舉時候選人常喊出要為民眾建構的「安全家園」，別再只是騙人的口號。

近年重大縱火案 圖／聯合報提供
近年重大縱火案 圖／聯合報提供
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縱火火災

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