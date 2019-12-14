男涉縱火釀7死 前輩堂負責人嘆已仁至義盡

台南市玉井區集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨疑遭曾姓男子縱火，造成7人死亡。前輩堂負責人張和平說，曾男曾透過轉介入住，但情緒管控不佳，這裡的居民已仁至義盡。

台南玉井真理前輩堂凌晨遭縱火，逃出者驚魂未定。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」今天凌晨傳出火警，昨晚住在裡面的46名居民中，有37人順利脫困、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，送醫後宣告不治；其餘6人被發現時都已明顯死亡。

台南地檢署上午指派主任檢察官許嘉龍等人會同警方到現場初步勘驗。許嘉龍步出現場後表示，因現場受火災破壞嚴重，對死者遺體和現場跡證都還無法仔細查驗，將待火調單位蒐證後，再進一步釐清案情。

張和平上午前往警局製作筆錄後返回現場關心善後情況，接受媒體聯訪時表示，涉嫌縱火的曾姓男子小時候就常不服管教，曾在少年中途之家等單位接受收容。後來是經由法官的親友轉介到此，希望能接受感化。

張和平說，真理家族前輩堂由一群有相同理念的居民一起生活。大家白天外出工作，晚上回到前輩堂休息。平時約有40、50人，但大多時間未住滿。居民們對曾男抱持開導、包容的態度，但曾男常情緒不穩定，短暫住了約一年後離開，居民們對曾男可說已仁至義盡。

他說，曾男的父親是醫師，家境還不錯。前一段時間疑似因曾男的父母認為兒子已經成年，不再固定給生活費。曾男想再回到前輩堂，但這裡有居民認為不適合再讓曾男回來，就沒有答應。當時曾男曾放話縱火，本來以為是氣話，不料沒有深仇大恨，還是下此毒手。