499恐衝擊產業 IDC：行動營收估年降5至8%

2018-05-22 12:34 中央社 台北22日電



499吃到飽恐衝擊產業，IDC指出，少有大型電信商帶頭削價，預測2018年台灣行動通信營收成長率將為負5%至負8%，電信產業若無止盡削價競爭，未來是否有銀彈布建5G，值得關注。

499吃到飽恐衝擊產業。圖／報系資料照 分享 facebook

2017年台灣行動通訊市場的整體用戶數為2866萬戶左右，其中4G用戶數約占79%，3G用戶數占21%。根據市場研究暨分析機構IDC統計，2017年台灣行動通訊市場總營收約為67.5億美元，其中數據40.9億美元、語音25億美元、其他1.6億美元，總體市場年成長率為負6.5%。

近期國內電信業者促銷499元無線上網吃到飽專案，據統計在短短7日內超過百萬用戶申請，一時蔚為最夯的全民運動，IDC認為，這個專案對於台灣電信市場的發展值得密切關注。

首先，IDC指出，2300萬人口的台灣電信市場整體行動用戶數自2011年開始就一直在2800萬至2900萬用戶數之間徘徊，國內行動用戶數已完全趨於飽和。在這樣的條件下，目前市場卻存在5家電信業者(三大兩小)激烈競爭的狀況。電信是一個完全依靠用戶每月月租費貢獻的產業，任何業者的行銷手法無非寄望用戶數或ARPU(每用戶平均貢獻)增加，如此才能保有一定的獲利水準使營運繼續下去。

IDC進一步分析，環顧全球電信市場，小型營運商多為價格破壞者，如此才能帶出產品差異化吸引其他主要業者的用戶，而大型營運商的首要目標為保持自身的市占率，市占率下滑或ARPU減少都會立刻反應到每月流入的現金量，因此很少有大型電信商會做出帶頭削價的動作。

第二，IDC指出，台灣電信業者僅在2G年代享有充盈的獲利，到了3G時期因為上網吃到飽的資費設計方式，導致業者必須投入更多的資金在基地台與行動網路的建設才能維持營運。2014年台灣行動通訊市場進入4G，雖在初期採資費分級制，然而用戶在已習慣吃到飽資費的模式下，業者不得不重啟吃到飽的付費方式。在國內用戶數幾近飽和，以及5家業者激烈的價格競爭下，台灣整體行動通訊市場營收自2015年73.4億美元的高點滑落到2017年的67.5億美元，兩年之間下跌幅度達8%。

IDC預測2018年台灣行動通信市場的整體營收在499資費的衝擊下，整年營收成長率將出現負5%至負8%左右的負成長。

值得注意的是，IDC認為，在未來的5G時代，行動服務是一個初期必須投入大筆資金於頻譜購買和網路建設的產業。過去數年國內業者已投入超過新台幣1700億元購買4G頻譜，以及近千億新台幣的行動網路建設費用，在固定成本尚未完全攤提的可能狀況下，業者是否有足夠的資金投入更大金額的5G網路準備工作值得注意。

環顧全球，IDC表示，美國電信業者Verizon，AT&T已預定今年第4季開始5G的服務，日本、南韓、中國也都計劃在2019年或2020年正式啟動5G商轉，台灣電信產業在這無止盡的削價競爭模式影響下，未來是否有充足的銀彈來進行5G的布建和前置作業，以避免台灣5G重演當年4G落後他國數年開台的情況，將是未來兩年台灣電信產業發展需要關注的重要議題。