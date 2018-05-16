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主持人批499背後陰謀 遭酸「虧妳還有財經背景」

2018-05-16 16:34聯合新聞網 綜合報導

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，由於放寬無約用戶在網路...
電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，由於放寬無約用戶在網路數位門市登記，15日在門市排隊的人潮明顯減少。 中央社
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引爆民眾漏夜排隊申辦的499吃到飽方案在昨（15）日截止，回顧過去一週各門市的「499之亂」，從排隊人龍、基層員工的疲於奔命、到勞工超時的情況，讓原本的小確幸成了大混亂，知名主持人陳斐娟也在臉書痛批始作俑者中華電信「根本是電信版薩諾斯」，想不到卻遭網友酸「虧妳還主持過財經節目，當初簽約當沒在看的」。

陳斐娟直指中華電信就是威漫裡的反派角色「薩諾斯」，為了得到市場殺了老客戶，她認為中華電信不以e化方式提供客戶換約、計算違約金或者另推出適用於換約顧客的優惠申辦期，都是「飢餓行銷」的手法，利用排隊人潮吸引其他電信用戶申辦，甚至看準用戶在被綁約30個月後絕對會再續約，這招「放長線釣大魚」看準的就是續約後業者能對用戶喊價。

陳斐娟表示，自己赴電信公司排隊了好久，想不到違約金竟然高達17090元，因此她當下決定不換約，並預言這波499之亂必定會持續延燒。不過陳斐娟對於中華電信的抨擊一出，立刻引來網友回嗆「違約金自己查很難嗎」、「人家講的清清楚楚有啥陷阱，自己愛當喪屍」、「就是這種人在拖慢速度」，認為沒有人逼她換手機，且違約金只要打給客服詢問就好，狠酸陳斐娟「沒做功課就跟風，這水準很難相信有財經背景」。

網友指出陳斐娟沒滿約就換約、當然會有高違約金，批評陳斐娟「貪小便宜又得不到」，也有網友認同陳斐娟所指「e化程度太低」確實是個問題，對於許多網友的抨擊，陳斐娟表示她針對的是一間台灣最大電信商的處理方式及態度，並非是為了影響欲申辦民眾的意願。

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