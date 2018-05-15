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「 499 吃到飽」優惠方案 最後一天

2018-05-15 11:27聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶，只要於網路申請成功後在 5/31 前至門市完成申辦即可。雖然續約辦理不在延長時限內，但門市排隊民眾明顯減少許多。

中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申...
中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶，只要於網路申請成功後在 5/31 前至門市完成申辦即可。雖然續約辦理不在延長時限內，但門市排隊民眾明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
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中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申...
中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶，只要於網路申請成功後在 5/31 前至門市完成申辦即可。雖然續約辦理不在延長時限內，但門市排隊民眾明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
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中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申...
中華電信「 499 吃到飽」優惠方案今天是最後一天申辦，官網的活動頁面並公告新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶，只要於網路申請成功後在 5/31 前至門市完成申辦即可。雖然續約辦理不在延長時限內，但門市排隊民眾明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
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