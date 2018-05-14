免解約客戶線上登記499 中華電：31日前實體門市辦理即可

2018-05-14 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台南市一處中華電信據點。 記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook

電信三雄499元吃到飽資費方案15日截止，除了親自到門市排隊，電信三雄持續建議用戶到網路數位門市辦理，15日晚上12點前登記，都算辦理成功，後續再完成相關手續即可。不過有合約在身，需要繳交違約金的用戶仍得在15日跑門市一趟。

中華電信表示，原本數位門市方案，都是用戶登記後，七天內到實體門市辦理，但因為業務量眾多，因此增加辦理時間，此次499元方案登記時間到15日晚上12點為止，後續辦理時間可在5月31日前完成即可。

而有業界認為這是變相延長499元方案的優惠時間，中華電信強調，499元方案仍是今日優惠到期自然退場。考量網路門市上「登記」的業務量眾多，七天可能處理不完，因此增加「辦理時間」，一方面讓民眾不用急著湧入門市辦理，一方面也紓解門市的辦理業務量。

台灣大表示，新申辦、攜碼及符合續約用戶在網路門市完成登記，就視同預約，台灣大後續一定會完成相關程序。

遠傳表示，499元吃到飽方案在數位門市線上申請完成後，就算完成新方案的申辦，後續會直接由快遞來進行收件跟寄卡程序，用戶不用親自到門市一趟。

不過有業者提醒，有合約在身，需要解約繳納違約金的用戶，一般無法在電信業者的網路數位門市登記，還得親自跑門市一趟。