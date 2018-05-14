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中華電另闢戰場 499方案線上預約延到5月31日

2018-05-14 22:32聯合報 綜合報導

中華電信掀起的「499之亂」15日即將落幕。記者蔡容喬／攝影
中華電信掀起的「499之亂」15日即將落幕。記者蔡容喬／攝影
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電信三雄499元吃到飽資費方案將於15日截止，電信三雄喊退場，卻在數位網路門市另開戰場。因數位網路門市可以登記到午夜12點，中華電信原本規定在數位門市預約登記後須在7天內到實體門市辦理，但宣稱業務量眾多，延長辦理時間至5月31日。業界人士評估這是變相延長，另兩家業者也隨時等著跟進調整。

中華電信強調，這是增加數位門市客戶的辦理時間，499元方案15日優惠到期會自然退場。

電信三雄499元吃到飽方案持續延燒，市場已經預期將爆發解約潮，原本單月申辦量約30萬門，可望提升到40萬門，因熱潮不退，有電信業者指出熱潮遠超乎預期，申辦量肯定遠超過40萬門。

電信三雄門市今天持續大排長龍，消費者怨聲載道。昨天立法院與主管機關NCC都表示關切，NCC更表示一定開罰。

中華電信說，499元方案可在實體門市及數位門市辦理，積極進行業務分流、簡化申辦流程、增加第一線人力，並在周末時延長實體門市營業時間。

另外，數位門市的部分，中華電信表示，老客戶續約、攜碼（NP）及新申辦用戶可以在15日晚上12點前到數位門市完成「登記」手續，原本規定登記後，7天內到實體門市完成後面手續，現在辦理時間延至31日。

而有業界認為這是變相延長499元方案的優惠時間，中華電信強調，499元方案確定15日到期退場，但數位門市「登記」的業務量，7天內可能處理不完，因此增加「辦理時間」，一方面讓民眾不用急著湧入門市辦理，一方面也紓解門市的辦理業務量。

台灣大表示，新申辦、攜碼及符合續約用戶在網路門市完成登記，就視同預約，台灣大後續一定會完成相關程序。

不過有業者提醒，有合約在身，需要解約繳納違約金的用戶，一般無法在電信業者的網路數位門市登記，還得親自跑門市一趟。

中華電信上網吃到飽

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