中華電信499之亂 大股東交通部說話了

2018-05-14 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



「中華電信499優惠」最後假日，民眾大排長龍。 圖／報系資料照 分享 facebook

引爆全民解約搶辦的中華電信「499吃到飽」專案促銷活動明天截止，促銷6天以來各地民眾大排長龍、工作人員忙翻，交通部今天發布新聞稿指出，針對499吃到飽方案造成消費者久候、現場客服應接不暇，導致無法即時處理客戶申請、基層同仁工作負荷增加，以及老客戶覺得權益受損等情，身為大股東，交通部認為中華電信應積極處理，改善服務並妥善照顧辛勞員工。

針對「499之亂」，立委鄭寶清上午在立法院交通委員會質詢時批評，為何推出同樣優惠的遠傳、台灣之星沒有發生問題？他不反對推299、499方案做市場競爭，但中華電信沒有事前做好規畫、執行方式大有瑕疵，包括對老客戶、忠實客戶，不是剛收完1299元就改收299元，被說成是詐騙集團。

立委李昆澤更認為，中華電信董事目前共12名，其中有8名是交通部指派的董事，雖然尊重其公司治理，但建議大股東交通部應撤換管理階層。

交通部晚間發布新聞稿表示，中華電信負責審計之獨立董事將於一周內召開審計委員會，會請經理部門就本案所造成之紛爭及商譽財務傷害進行報告與檢討。交通部也已督請交通部官股董事，針對本次優惠方案實施方式、員工權益及消費者權利保障等事項，請中華電信經營團隊確實檢討改善，並務必遵守國家通訊傳播委員會、勞動部及行政院消費者保護處主管之相關規定。