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雪崩式降價？ 一家4口周末玩墾丁5000元有找

冷看499吃到飽最省是他！ 邊緣人方案每月僅30元

2018-05-14 14:13聯合新聞網 綜合報導

想省錢，「邊緣人方案」直接打趴「499吃到飽」。示意圖，圖片來源／ingimag...
想省錢，「邊緣人方案」直接打趴「499吃到飽」。示意圖，圖片來源／ingimage。
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自從電信業推出母親節優惠月租499網路流量吃到飽後，全台民眾不是忙著按「門號解約計算機」想著是否要跳槽，就是一大清早趕到中華電信門市前排隊搶辦。有人還心酸的表示，499吃到飽是窮人家的小確幸。然而這一切的忙亂，都和這位「社會邊緣人」無關。

採用每個月月租30元的邊緣人方案，一點都不把499吃到飽看在眼裡。圖擷自 D...
採用每個月月租30元的邊緣人方案，一點都不把499吃到飽看在眼裡。圖擷自 Dcard
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一位網友在「Dcard」發文，身為邊緣人的自己使用遠傳電信服務，至今尚未有提高通話量的需求，因此一直維持每月月租費僅30元的邊緣人方案。這個遠傳的30元方案網路流量只有200M，不含通話費，非常適合長期宅在家有WiFi可使用的邊緣人，並附上自己的帳單佐證。

看到此文和帳單，網友們都配服不已，直說「這也太邊了…」、「已經超越了邊緣人，應該叫山頂洞人」。有人以為「自己每月88元已經最低了」，想不到一山還有一山高，懷疑只有預付卡族群可以比原PO更省了。對此原PO回應「本來要轉預付卡，他們不給我轉就決定要解約了。隔天客服主動打來說到指定門市就有這個30元方案可以用」，省去預付卡每半年都要儲值的麻煩。

網友們也懷疑使用這麼方案的人該不會完全沒有朋友或社交圈吧，原PO回覆「會約出去的朋友大概20位…一個月跟朋友出門兩次而已，餐廳也幾乎都有WiFi，出門完全沒用數據流量和通話」。省到最高點，讓網友直呼「比我阿公還省」、「電信行完全賺不到你的錢」。原PO對自己使用的邊緣人方案也讚不絕口「真的太貼心，目前已經沒有合約仍可再用2年，希望至30元結束的那一天我也可以走向費率吃到飽的人生」，面對大家關愛的眼神，他也表示「我有正當工作也結婚了，但老實內斂個性是不會改變的，邊緣人也可以當的很快樂！」

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